РИАМО - 23 июн. Правоохранители задержали в Москве Артема Головатенко, подозреваемого в причинении другому гражданину телесных повреждений, повлекших тяжкий вред здоровью, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

«В международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина после прибытия на территорию России из Афганистана задержан Артем Головатенко. Он разыскивался по каналам Интерпола на основании запроса УМВД России по Брянской области», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ведомстве полагают, что летом 2017 года обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии на территории города Дятьково Брянской области, причинил другому гражданину телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

После этого подозреваемый уехал из России. Ему было заочно предъявлено обвинение в преступлении. Мужчину нашли по каналам Интерпола и доставили в Москву из Кабула.