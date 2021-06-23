РИАМО - 23 июн. Парки Подмосковья бесплатно раздадут детям воду во время наступивших жарких дней, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«В Московской области стоит аномальная жара. В такие дни парки, где можно спрятаться от солнца в тени деревьев, особенно востребованы. Поэтому, в эти два жарких дня, 24 и 25 июня, мы будем раздавать воду детям», — сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Раздавать воду будут сотрудники парков и волонтеры в течение дня. Бесплатную воду можно будет получить в Балашихинском парке Пехорка, центральном парке Богородского округа, парке усадьбы Кривякино и Москворецком парке Воскресенска, парке Елочки Домодедова, городском парке культуры и отдыха Ивантеевки, Сестрорецком парке Клина, центральном парке Ленинского округа, Центральном парке Мытищ.

Также воду раздадут в парке культуры, отдыха и спорта им. Л. Лазутиной, Раздолье и Малевича в Одинцовском округе, Скитских прудах Сергиева Посада, Химкинском парке Толстого и городском парке Шаховской.