РИАМО - 23 июн. Советский радиоведущий Виктор Балашов умер в возрасте 96 лет, 12 апреля 1961 года он озвучил новость о полете Юрия Гагарина в космос, сообщает Федеральное агентство новостей.

Причину смерти не раскрывают. Время и место прощания с ним объявят позже.

Балашов был принят практикантом на Всесоюзное радио в 1944 году. Там он учился у Юрия Левитана. Вел передачи «Победители», «Эстафета новостей», «Время».

Известно, что Балашов воевал во время Великой Отечественной войны.

Балашов являлся членом Международной академии телевидения и радио.