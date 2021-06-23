РИАМО - 23 июн. Сотрудники министерства физической культуры и спорта Московской области, а также сети подведомственных учреждений делают прививку от Covid-19, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.

«Когда государство предоставило бесплатную возможность привиться от коронавируса – спортсмены встали в первых рядах. Мы прекрасно понимаем, что большой перерыв в спорте может значительно снизить результаты, к которым спортсмены шли долгое время. Я сам привился вместе с другими членами правительства Московской области», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что каждый сам решает проходить ему вакцинацию или нет, однако те, кто заботится о здоровье своих близких, уже сделали прививку.

На текущий момент в области действует 430 пунктов, где можно привиться. Также вакцинироваться от коронавируса можно в ТЦ, МФЦ, мобильных комплексах и клубах «Активное долголетие». Для того, чтобы записаться на прививку, необходимо позвонить по номеру: 122. Сделать прививку от заболевания можно бесплатно.

В Подмосковье в 5 раз выросло число записавшихся на вакцинацию от коронавирусной инфекции. В регионе уже привились 1,3 млн человек.

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