РИАМО - 23 июн. С начала 2021 года муниципальные земельные инспекторы Подмосковья осмотрели более 100 тыс. участков, что в 2,5 раза больше по сравнению со всем 2020 годом, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«В этом году муниципальный земельный контроль Подмосковья уже поставил рекорд – осмотрены в 2,5 раза больше земель, чем за весь прошлый год. Это осмотры, которые помогут профильным ведомствам и структурам получить необходимую информацию для эффективного осуществления полномочий по распоряжению и контролю за использованием земельных участков на территории области», — сказал зампредседателя правительства Московской области-министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

По словам министра имущественных отношений Московской области, нарушения выявили на 34 тыс. участков. Самым частым нарушением стало неиспользование земли - выявили 27 тыс. таких участков. 4,3 тыс. участков использовали не по назначению, 3,5 тыс. заросли борщевиком, на 1,3 тыс. нашли признаки порчи земель, на 1,1 тыс. – самозахват, а свыше 60 участков заняты несанкционированными свалками. В отношении правообладателей этих участков будут приняты меры.

Адигамова назвала топ городских округов, где осмотрели больше всего участков. На первом месте оказался Солнечногорск - 7,3 тыс. участков, далее идут Воскресенск - 4,9 тыс., Раменский округ и Ступино - по более 4,8 тыс., Клин - 4,4 тыс. участков, Домодедово - более 4,3 тыс., Щелково - 4,3 тыс.