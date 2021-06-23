РИАМО - 23 июн. В текущем году ветеринарные специалисты Подмосковья в рамках проведения областного мониторинга отобрали и направили для проведения исследований свыше 370 проб кормов для сельскохозяйственных животных, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Активная заготовка кормов для сельскохозяйственных животных идет сейчас в регионе. И от кормовой базы зависит развитие животноводства, увеличение поголовья скота и продуктивность, повышение качества производимых продуктов», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Он добавил, что для правильного и полноценного кормления животных на исследования отправлены пробы комбикорма, сена, сенажа, силоса.

В рамках контроля в 8 пробах выявлено превышение допустимого уровня нитратов. Исследование и мониторинг кормов поможет предотвращению и профилактике накопления вредных веществ в продуктах животноводства.

Ранее Воскресенский заявил, что на середину июня сельхозпредприятия заготовили около 60 тыс. т грубых и сочных кормов в Подмосковье.