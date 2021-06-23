РИАМО - 23 июн. Подмосковная система межведомственного электронного взаимодействия дает органам власти возможность получить доступ к 300 видам документов, которые нужны для того, чтобы оказывать государственные услуги тем, кто проживает в области, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Экономия времени во время сбора документов заявителем достигается посредством передачи данных в «цифре».

«Система межведомственного электронного взаимодействия заработала в Подмосковье в 2012 году. С этого момента она позволила оцифровать 149 госуслуг для жителей и бизнеса, которые предоставляются на региональном портале uslugi.mosreg.ru. Ежегодно система помогает жителям региона экономить время на сбор 45 млн выписок, справок и других документов», – сказал министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Он добавил, что в настоящее время цифровое решение обеспечивает региональным ведомствам, а также МФЦ доступ к свыше 300 видам документов, без необходимости требовать их от заявителя.

Таким образом, региональная СМЭВ снижает необходимость для граждан посещать разные инстанции и сокращает количество документов, необходимых для сбора. Так, для того, чтобы получить нужную услугу, достаточно подать заявление на областном портале госуслуг или в МФЦ.

«Особенно важно сократить время и исключить бумажную волокиту для получения социальных услуг», – подчеркнул Рымар.

Он добавил, что в текущем году СМЭВ Подмосковья помогла перевести в «цифру» 8 услуг для граждан льготных категорий.

В электронном виде в Подмосковье предоставляется 206 госуслуг. По результатам прошлого года количество госуслуг, оказанных на региональном портале, составило 4,3 млн единиц.