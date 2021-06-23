РИАМО - 23 июн. На торгах по аренде земельного участка под индивидуальное жилищное строительство площадью 1 тыс. кв. м в Орехово-Зуевском городском округе цена за лот превысила стартовую в 64 раза, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

На лот претендовали 7 участников.

В Подмосковье за неделю с 14 июня по 18 июня в торгах по аренде земельных участков приняли участие 26 человек.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на Едином портале торгов Московской области: https://torgi.mosreg.ru/#/.