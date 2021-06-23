РИАМО - 23 июн. На минувшей неделе с 14 июня по 18 июня в Подмосковье выставили на торги 52 объекта, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

Всего было объявлено о проведении 48 электронных аукционов и 4 «молоточных» аукционов.

Например, можно взять в аренду земельный участок под растениеводство площадью 12 022 кв. м в городском округе Луховицы, а также взять в аренду помещение площадью 173,5 кв. м для коммерческого использования в Дзержинском или приобрести земельный участок площадью 1440 кв. м для индивидуального жилищного строительства в Дмитровском округе.

На этой же неделе состоялось 14 аукционов по аренде и продаже имущества, аренде и продаже земельных участков, а также развитию застроенной территории.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на Едином портале торгов Московской области: https://torgi.mosreg.ru/#/.