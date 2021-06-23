РИАМО - 23 июн. Подмосковные дети прибыли в Крым на оздоровительный отдых, за путевку в лагерь можно получить кешбек, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Тысяча детей из Подмосковья по бесплатным путевкам прибыли в лагеря Крыма на оздоровительный отдых во вторую смену», - сказала заместитель председателя правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что всего в период летней оздоровительной кампании по бесплатным путевкам на морском побережье отдохнут около 10 тыс. детей.

«В прошлом году дети отдыхали только на территории Подмосковья, в этом же году мы снова возобновили поездки на Черноморское побережье. Различными формами отдыха в этом году будет охвачено более 443 тыс. детей в возрасте от 7 до 15 лет и порядка 46 тыс. из них – это дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», – добавила Каклюгина.

Во всех регионах страны, в том числе и в Подмосковье, с 25 мая работает программа кешбека за путевку в лагерь.

«Вернуть можно 50% за путевку, но не более 20 тыс. рублей. Для участия в программе необходимо приобрести путевку через сайт МирПутешествий, или же на сайтах лагерей и туроператоров, но предварительно удостоверившись на сайте МирПутешествий, что лагерь является участником программы и оплатить путевку с карточки МИР. Также жители, которые приобрели путевки в детские лагеря до 25 мая, могут с 15 июня подавать заявки на возврат 50% стоимости путевки», - резюмировала Каклюгина.

Как получить компенсацию за детский лагерь в Подмосковье>>