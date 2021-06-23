РИАМО - 23 июн. Организм человека не успевает отдыхать от жары, если в ночное время температура тоже повышенная, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Тут нужно говорить не только о температурном фоне днем (конечно, 34-36 градусов — это немыслимые температуры), но я обращаю внимание на то, что и ночные температуры сумасшедшие. В ночь на четверг и на пятницу температура 20-22 градуса — это температура, которая характерна для обычной, нормальной климатической температуры днем в пятой пятидневке июня», — сказал Вильфанд в интервью Газете.ru.

По его словам, ночью не должно быть дневной температуры, иначе организм не успевает отдыхать после сумасшедшего дневного зноя.

«В центре Москвы мы прогнозируем температуру 23-25 градусов минимальную, и то в диапазоне от 04:00 до 05:30 утра, а до этого и после этого температуры ночью будут выше. Температура такая высокая за счет того, что стены высотных домов в центре города воспринимают солнечную энергию, а ночью ее отдают», — добавил синоптик.

Сегодня в Москве зафиксировали рекордную температуру — 34,7 градуса. В Московском регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности по 25 июня.

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