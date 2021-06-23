РИАМО - 23 июн. За первое полугодие текущего года парки Подмосковья посетили более 15 млн человек, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«За время реализации программы «Парки Подмосковья» в парках культуры и отдыха Московской области создано и обновлено более 3,5 тыс. парковых зон и элементов, которые наполняют парк и позволяют комфортно проводить время. Это входные группы с парковками, дорожки с освещением, обустройство водных объектов, спортивные и детские площадки, зоны тихого отдыха, фонтаны, экстрим-парки, аттракционы, туалеты», - сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Самыми популярными парками в городских округах с населением от 200 тыс. человек стали: парк «Пехорка» Балашихи (1 019 707), парк Л.Н. Толстого в Химках (711 030), Городской парк Богородского горокруга (681 646), парк Раздолье в Одинцовском округе (223 375), Парк Мира в Мытищах (101 391).

В городских округах с населением 100-200 тыс. человек наибольшей популярностью пользуются: парк Сестрорецкий в Клину (469 910), парк Елочки Домодедова (452 848), Городской парк в Щелкове (211 320), парк культуры и отдыха г.о. Жуковский (119 405), парк усадьбы Кривякино в Воскресенске (113 318).

В муниципалитетах с населением до 100 тыс. человек - это парк Мира в Шаховской (112 591), парк Солнечный берег Талдомского округа (74 084), Городской парк в Дубне (70 483), Городской парк Каширы (58 593), парк культуры и отдыха г.о. Лотошино (54 855).

По словам Хайкина, для комфорта жителей парки обслуживают по специальному регламенту. Урны и туалеты в будние дни убирают 3 раза в сутки, а в выходные и праздничные – 4. Устранение неисправностей элементов благоустройства должно происходить 2 раза в сутки. Уборку обязаны проводить ежедневно в будние дни и 2 раза в день в выходные и праздничные дни.

«Для того, чтобы получать обратную связь и мониторить запросы жителей, у нас работает инструмент чатов общественных советов парков. За 10 месяцев работы чатов удалось решить более 110 тыс. вопросов», - заключил министр.