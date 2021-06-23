РИАМО - 23 июн. На Савеловском направлении МЖД 23-25, 28-30 июня и 1-2, 5-6 июля с 09:25 до 15:00 назначены компенсационные автобусы в связи изменением графика движения поездов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ряд поездов поменяет время отправления и прибытия. Некоторые поезда от/до станций Дубна, Талдом и Савелово проследуют по укороченным маршрутам.

В это время добраться туда можно будет на компенсационных автобусах.

Пассажиров просят заранее смотреть расписание перед поездкой на сайте и в приложении Центральной пригородной пассажирской компании.