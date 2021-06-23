РИАМО - 23 июн. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в подмосковном Егорьевске подходит к концу благоустройство площади Александра Невского и Советской улицы, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Работы по благоустройству площади А. Невского и улицы Советской в Егорьевске практически завершены. Общее выполнение составляет 96%. В настоящее время наводим последние штрихи», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Площадь Александра Невского замостили тротуарной плиткой, там поставили скамьи, урны и уличные шкафы. На площади установили опоры освещения и камеры видеонаблюдения «Безопасный регион». На участке посадили деревья, кустарники и газон. Также тут поставили подиум для памятника Александру Невскому.

На Советской улице обновили тротуары, поставили наружное освещение, видеонаблюдение, а также урны, велопарковки и приствольные решетки. На участке ул. А. Невского от ул. Советской до Октябрьской улицы установили наружное освещение, камеры и уличные шкафы.

В рамках благоустройства организовали доступ к реке Гуслице, а также обустроили набережную. Вдоль воды сделали деревянный настил с шезлонгами, освещение, поставили камеры, лавки, урны, велопарковки, столы, информационный стенд и разноуровневую скамью.

На данный момент рабочие занимаются установкой малых архитектурных форм и высадкой растений.

В текущем году вся Россия отмечает 800-летие со дня рождения Александра Невского, святого великого князя, выдающегося полководца и мыслителя.​ Сейчас по Подмосковью возят его святые мощи.