РИАМО - 23 июн. По решению Шатурского суда Московской области на мужчину, который 30 марта спустился в тоннель на станции метро «Баррикадная», наложили штраф 720 тыс. рублей, сообщает Lenta.ru.

В тот день он спустился в тоннель и двинулся в сторону «Улицы 1905 года». Сотрудникам метро пришлось в срочном порядке отключать контактный рельс и останавливать движение поездов. Через 15 минут полицейские задержали нарушителя и вывели его на платформу.

За это время 10 поездов Таганско-Краснопресненской линии не доехали до конечной станции, а 1 вообще отменили.

Ранее за это же нарушение мужчина уже получил 3 суток административного ареста. Он умышленно нарушил федеральный закон «О транспортной безопасности».

В Московском метрополитене предупредили, что крупные штрафы ждут всех, кто умышленно нарушает работу поездов.

По словам начальника центра психофизиологического обеспечения Медицинской службы Мосметро Елены Дерибизовой, если человек падает на пути перед поездом, то машинист испытывает сильный стресс и нуждается в курсе реабилитации и психологического лечения.

«В последующем осуществляют контроль за функциональным состоянием машиниста. Период реабилитации необходим для профилактики отсроченных последствий психотравмы», - сказала Дерибизова.

Директор Российской открытой академии транспорта РУТ (МИИТ) Олег Покусаев назвал поведение людей, которые осознанно бросаются под поезд, верхом эгоизма. Люди в вагоне не только опоздают по своим делам, но еще и могут упасть и покалечиться от экстренного торможения.