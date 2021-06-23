РИАМО - 23 июн. В рамках нацпроекта «Экология» продолжается голосование по демонтажу мусоропроводов в жилых домах Подмосковья, с начала июня на портале «Добродел» против мусоропроводов в своих домах проголосовали уже 13,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антона Велиховского, с начала месяца уже более 13,5 тыс. жителей Подмосковья сделали свой выбор по вопросу демонтажа мусоропровода в их домах. Когда голосование завершится, в выбранных домах начнутся собрания собственников, которые будут проходить до принятия единогласного решения.

Чтобы проголосовать, собственнику необходимо зайти на портал «Добродел» по ссылке, перейти на карту, выбрать свой муниципалитет и дом проживания.

Там можно отдать голос за устройство колясочной на месте мусоропровода. Когда убирают мусоропровод, в доме исчезает неприятный запах и появляется место для парковки колясок, велосипедов и других предметов ежедневного пользования.

Главной причиной отказа от мусоропровода для людей является невозможность сортировки отходов при его использовании.

Сейчас в регионе работают 10 высокотехнологичных комплексов по переработке отходов. На вторичную переработку до конца текущего года направлено уже более 3,2 млн т отсортированных отходов.