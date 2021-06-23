РИАМО - 23 июн. В Талдоме снесли аварийный жилой дом на улице Слободской, здание разрушили в рамках работ по ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко отметил, что многоквартирный жилой дом №29 высотой в 2 этажа построили в 1950-1960-х годах. После того, как здание признали аварийным, а произошло это в 2014 году, проживавших на объекте – расселили.

«На протяжение последующих нескольких лет дом подвергался пожару и находился в состоянии угрозы обрушения внутренних конструкций, что представляло опасность», – сказал Гордиенко.

Ликвидация здания прошла в июне.

За 3 года в Талдомском округе выявили 76 объектов незавершенного строительства, из которых 26 зданий оказались самовольными.

В настоящее время снесено и приведено в соответствие 59 объектов. Работа продолжается.