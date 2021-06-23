РИАМО - 23 июн. Родители могут обезопасить своего ребенка от мошенников в интернете, прежде всего родители должны поговорить с ребенком и объяснить ему признаки мошенников, чтобы он не стал их жертвой, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

«Важно наладить диалог с ребенком, чтобы он не стеснялся обратиться к родителям и близким с вопросом или за советом, как себя вести в той или иной ситуации», - сказал зампредседателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности региона Роман Каратаев.

Детям нужно объяснить, что незнакомых людей в соцсетях добавлять в друзья опасно. Если они начинают интересоваться местом жительства или моделью компьютера, то сразу надо прекращать общение.

Ребенку нужно рассказать, что Ф. И. О., дата рождения, домашний адрес, номера телефона, банковских карточек, пароли - это личная информация, которую ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать. Эту информацию нельзя сообщать и в переписках в онлайн-играх.

Когда в Сети кто-то просит личную информацию, ребенку лучше всего ответить: «Спрошу разрешения у родителей». После этого мошенники обычно исчезают.

Детей нужно научить отличать подозрительные сайты от надежных. Скачивать программы с неизвестных сайтов опасно.

Ребенку следует объяснить, что при переходе по подозрительной ссылке на компьютер или смартфон может попасть опасный вирус, компьютер сломается.

Чтобы злоумышленники не могли определить, где ребенок находится, нужно отучить его ставить геометки под фотографиями, как минимум на адреса частого пребывания.

Сообщениям о крупном выигрыше в интернете нельзя доверять. Обычно мошенники просят оплату комиссии, для получения всей суммы выигрыша, а затем скрываются.

Просьбы о помощи от знакомых и родственников ребенок должен обязательно проверять и связаться с человеком по телефону, либо посоветоваться с родителями.

Детей нужно научить не доверять всему, что написано в интернете. Нужно объяснить банальные схемы мошенничества вроде СМС: «Пополнял счет и ошибся номером, верните, пожалуйста, деньги».