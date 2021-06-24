РИАМО – 24 июн. На городские торги выставлено 93 нестационарных торговых объекта или площадки для их размещения. Объекты расположены в 11 административных округах Москвы, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Предприниматели смогут открыть в них, например, пункт проката, бахчевой развал, киоск с мороженым, точку бытового обслуживания или общественного питания.

«Выставленные на торги нестационарные торговые объекты и площадки под их размещение, которые расположены во всех административных округах города, кроме Зеленограда. Среди них как небольшой торговый автомат в парке, так и достаточно крупные павильоны, в которых можно разместить, например, пункт велопроката. Всего по итогам пяти месяцев этого года город провел 132 аукциона по нестационарным торговым объектам. Средняя конкуренция составила порядка 5 участников на лот», – сказал Владимир Ефимов.

Выставленные на торги объекты расположены в городских парках, подуличных переходах метро, а также на улично-дорожной сети. Площадь объектов составляет от 1,5 до 147 квадратных метров.