РИАМО - 23 июн. Со среды в столице появилась возможность заключить брак на Северном речном вокзале, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Для того, чтобы подать заявление о заключении брака на вокзале, необходимо прийти во Дворец бракосочетания №1 лично.

Первая свадьба на Северном речном вокзале уже состоялась. Здесь поженилась пара, которая имеет отношение к судьбе отреставрированного объекта и речного флота.

Здание вокзала представляет собой памятник архитектуры областного значения. Кроме того, объект относится к одному из наиболее символов мегаполиса. Здание возвели в 1930-х годах. 5 сентября прошлого года в рамках празднования Дня города оно было открыто после комплексной реконструкции. Реставрация длилась 2 года. Преимущественное количество деталей – отреставрированы, а те, что утратили – восстановлены по сохранившимся фото.