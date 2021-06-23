РИАМО - 23 июн. При нормальной температуре воздуха среднестатистическому россиянину рекомендуется выпивать в сутки около 2 л воды, сказала ведущая фитнес-рубрики на телеканале «Пятница», диетолог Арина Скоромная.

«Среднестатистическое значение – это 30-35 мл воды на килограмм веса тела. То есть получается, что если я вешу условные 60 кг, то мне нужно пить около 2 л и 100 мл воды в день. Это норма. Если у кого-то большой вес, то есть за 90 или 100 кг, то норма – 3 л воды. Не стоит пить больше, поскольку это слишком большая нагрузка на почки», – сказала Скоромная в эфире радио Sputnik.

Она добавила, что норма меняется в зависимости от выхода температуры за климатическую норму.

Так, по словам Скромной, при жаре человек хочет пить больше и чаще. В такой ситуации пить не запрещается, однако делать это нужно небольшими порциями в связи с тем, что большой объем может создать лишнюю нагрузку на почки.

Диетолог порекомендовала россиянам пить при жажде по несколько глотков воды.