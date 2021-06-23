РИАМО - 23 июн. Около 97% картофеля уже посадили в рамках полевых работ в Московской области, засеяно более 12,5 тыс. га, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Сельхозпроизводители Подмосковья на сегодняшний день посеяли картофель на площади более 12,5 тыс. га. От запланированного сева это составляет порядка 97%. Всего в этом году в регионе картофелем планировалось засеять более 13 тыс. га», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он уточнил, что в некоторых округах картофель полностью посажен. Первыми завершили посадку картофеля в агрохолдинге «Дмитровские овощи» в Дмитровском городском округе. Это крупнейшее предприятие в области сельхозпроизводства овощей и картофеля.

«Здесь посажен весь запланированный объем картофеля – более 1,2 тыс. га. Всего в этом округе на сегодня посеяно около 4,8 тыс. га. Посеяли картофель также в городских округах Коломна и Озеры», – отметил Воскресенский.

Московская область занимает первое место в Центральном федеральном округе по выращиванию овощей в открытом грунте, в том числе и картофеля.

Сбор первого урожая картофеля начнется в середине июля. А активный сезон сбора урожая картофеля в Подмосковье стартует в августе.