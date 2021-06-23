РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июн. В Подольске нашли нарушения деятельности двух пансионатов для пожилых людей, виновных наказали, сообщила старший помощник Подольского городского прокурора советник юстиции Светлана Никонова.

Надзорная деятельность по защите прав граждан старшего возраста и инвалидов при получении услуг в частных пансионатах является приоритетной и находится на личном контроле у подольского городского прокурора. В текущем году проверили два частных пансионата, в которых оказываются стационарные круглосуточные услуги по уходу за пожилыми гражданами. Фактически таких учреждений больше, но официально они не регистрируют свою деятельность.

ООО «Содействие» зарегистрировано в Москве на ул. Дмитрия Ульянова, 23, корп. 1, кв. 284. Фактически занимается деятельностью в пансионате для престарелых людей «Близкие люди» в Подольске в микрорайоне Стрелковский в деревне Боборыкино на ул. Березовой, 5. В ходе проверки «Содействия» выявили существенные нарушения санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства, ставящие под угрозу жизнь и здоровье пожилых людей.

ИП «Рубцова Н. И.» разместил пансионат для пожилых людей «Надежда» в поселке Стрелковской Фабрики на ул. Береговой, 4. Документально подтвержден факт самовольного занятия участка ИП из земель государственной неразграниченной собственности, а также использование земли не по целевому назначению. Собственнику выдали предписания об устранении выявленных нарушений. Управление Росреестра возбудило дела об административных правонарушениях, виновное лицо привлекли к ответственности.

В ходе проверки пансионата «Надежда» выявили нарушения требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм, в том числе по приготовлению пищи и хранению продуктов питания, отсутствию необходимых противоковидных мер.

По результатам проверки в отношении индивидуального предпринимателя возбудили 6 дел об административных правонарушениях, на виновное лицо наложили значительные штрафы.

Владельцу пансионата вынесли представление об устранении выявленных нарушений закона. К дисциплинарной ответственности за нарушения прав пожилых людей привлекли два лица, нарушения устранили.

Помещения привели в порядок с точки зрения пожарной безопасности, переоформляют документы на строения и земельные участки пансионата.

При неисполнении требований прокурора в полном объеме поставят вопрос о приостановке деятельности пансионата «Надежда» в судебном порядке до устранения всех нарушений закона.