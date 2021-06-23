РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 июн. В поликлинике №1 Мытищинской городской клинической больницы по улице Воровского, 2 прием ведет новый специалист – гастроэнтеролог Юлия Васильева, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

Часы приема: понедельник, вторник, среда, пятница с 09:00 до 16:00, четверг с 12:00 до 19:00.

Васильева - выпускница Российского национального исследовательского медицинского университета им. Пирогова. Закончила ординатуру в Московском клиническом научном центре им. Логинова. Имеет опыт работы взрослым, детским гастроэнтерологом.

В обязанности нового специалиста входит: первичный осмотр пациента, постановка диагноза, коррекция обследований, терапии, подбор диет.

Запись на прием к специалисту по системе «врач-врач»: при наличии показаний для консультации врач-терапевт записывает на прием. Записаться к терапевту можно по телефону: 8(800)550-50-30, на сайте uslugi.mosreg.ru и через инфомат в учреждении.