РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 июн. В мытищинской картинной галерее с 24 июня по 3 октября будет представлена экспозиция работ народного художника РСФСР Андрея Полюшенко, сообщается в Instagram-аккаунте галереи.

Фонд галереи насчитывает более 40 работ именитого художника советского периода. Мастер сурового стиля поразит зрителя своей мощью и творческим масштабом.

Выставка доступна для посещения только в формате экскурсии. Записаться можно по телефону: 8(498)720-54-40.

Адрес галереи: Новомытищинский проспект, 36/7.