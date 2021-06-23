РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 23 июн. Депутат Московской областной думы Владимир Жук передал эколого-краеведческой группе «Классная компания» лицея №3 Дзержинского туристическое оборудование, сообщает пресс-служба депутата.

Две современные палатки, спальные мешки и туристическое оборудование приобрел на свои средства депутат.

«Ребята из туристической секции лицея №3 каждый год выезжают в самые разные уголки нашей страны. Сейчас они собрались в Карелию, на границу с Финляндией. Материальная база очень важна в их деятельности. Участники группы приносят свои палатки, но потом забирают их, когда завершают обучение. Теперь у «Классной компании» будет свое оборудование и снаряжение, и она не будет зависеть от смены состава», - пояснил Жук.

Народный избранник отметил, что старается быстро реагировать на обращения активных жителей, если есть возможность. Так получилось и с лицеем №3.

«Мы знали, что здесь развивается туристическое направление и нужно приобрести снаряжение. Задача не такая глобальная и решить ее можно быстро, что сегодня и произошло. Система отработана, и мы всегда стараемся помогать нуждающимся за счет депутатских средств», - добавил депутат.

Он подчеркнул что поддерживает не только туристов. Так, по просьбе сотрудников лицея №3 было приобретено звуковое оборудование и оказывалась другая помощь. С сегодняшними запросами администрации и педагогов лицея депутат познакомился в ходе встречи. В частности, прозвучала просьба помочь создать стадион и актовый зал на территории учебного заведения.