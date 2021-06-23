РИАМО - 23 июн. Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Военного университета Минобороны России прошла в музейном комплексе «Дорога памяти» у стен Главного храма Вооруженных Сил России, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского округа.

В этом году около 700 молодых лейтенантов завершили обучение. Дипломы с отличием и медали «За отличное окончание военного вуза» из рук замминистра обороны РФ, начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерала-полковника Андрея Картаполова получили 19 офицеров.

Военный университет ведет обучение более чем по 1500 дисциплинам. Вуз готовит специалистов для Вооруженных Сил России, Федеральной службы войск Национальной гвардии и других силовых ведомств страны, а также для армий 26 стран мира.

17 июня в Главном храме Вооруженных Сил России состоялся чин освящения.

Торжественные мероприятия проводились с соблюдением мер эпидемиологической безопасности. Практически все выпускники военных вузов на сегодняшний день вакцинированы против новой коронавирусной инфекции.