РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 июн. В преддверии Дня молодежи представители города‑побратима Ангарска поздравили молодежь городского округа Мытищи, сообщается на сайте администрации округа.

Они подготовили видеопоздравление и выложили его в интернет. Мытищинская молодежь ответила тем же.

Такой формат поздравлений и общения в целом городов-побратимов проходит уже не в первый раз. Мытищи всегда рады принимать участие в подобных акциях, ведь это не только позитивные эмоции от общения, но и дальнейшая дружба и теплые взаимоотношения.