РИАМО - 23 июн. Во время жары дачникам нужно восстанавливать водный баланс, большая потеря жидкости может сказаться на здоровье, в частности, это опасно для сердечно-сосудистой системы, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Необходимо не менее 2 л жидкости выпивать, если нет ограничений со стороны сердечно-сосудистой системы. Пить воду необходимо небольшими порциями и не сильно холодную, примерно 11–12 градусов. Так же с любой другой жидкостью. Кроме того, теряется много солей из организма, поэтому минеральные воды, которые содержат соли, могут помочь восстановить их баланс», — сказал доктор медицинских наук, кардиолог Юрий Конев.

Он добавил, что россияне уже привыкли проводить время на участках, однако в настоящее время нужно поберечь себя. В связи с тем, что самое активное свечение солнца приходится на временной промежуток с 10:30 до 16:00, в эти часы не стоит не только трудиться, но и выходить из дома.

Кроме того, по словам Конева, не стоит работать в позе, в которой дачники пропалывают грядки. Если работа на огороде необходима, лучше прихватить с собой маленькую скамейку и пропалывать грядки сидя.

Кардиолог отметил, что в жару нужно носить легкую одежду без синтетики, а также закрывать поверхность тела. Кроме того, нельзя забывать о головном уборе, который должен покрывать голову.

Во время жары нужно устраивать регулярные передышки. Длительное пребывание на жаре обостряет течение хронических заболеваний, а также приводит к повышению риска нежелательных реакций.