РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 июн. Полицейские в Королеве раскрыли кражу велосипеда, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

Жительница Королева обратилась в полицию с заявлением о краже велосипеда из подъезда дома на проспекте Космонавтов. Сумма материального ущерба составила 18 тыс. рублей.

Полицейские по подозрению в совершении преступления установили и задержали 37-летнего местного жителя. Похищенный велосипед вернули владелице.

В отношении подозреваемого следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.