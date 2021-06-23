Несколько дней подряд Московская область бьет рекорд по количеству выявленных случаев заражения COVID-19. 23 июня число новых больных превысило отметку в две тысячи, в связи с чем власти вводят новые ограничения. Подробности — в материале РИАМО.

Неутешительная статистика

В июне эпидемиологическая ситуация в России усложнилась. 23 июня в Московской области выявили 2 323 случая инфицирования. Это максимум с начала пандемии COVID-19.

Как сообщает Мособлштаб, за последние сутки в Сергиевом Посаде 294 человека заразились коронавирусом, в Люберцах — 283, в Балашихе — 215, а в Ленинском городском округе — 129. В Домодедове выявлено 112 зараженных, в Королеве — 99, в Ступино — 74, в Солнечногорске — 65, в Красногорске — 61, а в Мытищах — 58.

Всего в настоящее время в регионе выявлено 296 547 случаев заболевания COVID-19. Лидеры по общему числу выявленных случаев заражения за пандемию: Красногорск — 18 333, Королев — 18 605, Одинцово — 13 528, Балашиха — 13 138, Сергиев Посад — 12 960 и Люберцы — 12 912.

По данным на 23 июня, в регионе выздоровели уже 242 744 человека. За все время пандемии в Подмосковье 6 384 человека скончались от коронавирусной инфекции.

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Усиление ограничений для массовых мероприятий

Из-за увеличения количества заболевших 23 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, которое усиливает ограничения для жителей Московской области.

С 24 июня в Подмосковье проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий разрешено только при соблюдении ряда условий.

Если мероприятие проходит в помещении, количество посетителей не должно превышать 50 человек. Если мероприятие проходит на открытом воздухе, количество присутствующих не должно превышать 500 человек. В обоих случаях организатор должен обеспечить соблюдение социальной дистанции, а вход на мероприятие должен осуществляться по билетам с указанием места посетителя.

Все другие мероприятия запрещены. Работники, обеспечивающие проведение мероприятия, обязаны носить средства индивидуальной защиты.

С 28 июня эти ограничения не будут касаться посетителей, которые прошли вакцинацию или переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев и могут подтвердить это с помощью QR-кода.

Правила работы кафе, фуд-кортов и летних веранд

пресс-служба министерства потребительского рынка и услуг Московской области

С 24 июня заведения, работающие на фуд-кортах, будут выполнять заказы только для доставки или навынос. Те же ограничения коснутся и предприятий общественного питания, но с 28 июня.

Кафе и рестораны станут COVID-free и не будут принимать посетителей без QR-кода. Гостей также не будут размещать за столиками. На летних верандах будут обслуживать посетителей при условии, что на трех квадратных метрах площадки будет находиться один человек.

Посетители должны предъявить QR-код, который подтвердит статус полностью вакцинированного или переболевшего. В заведениях должны обеспечить сканирование кодов, а все работники должны носить средства индивидуальной защиты. Граждане, не достигшие 18 лет, смогут посещать эти места свободно.

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Посещение гостиниц и других общественных мест

Ограничения коснутся и работы гостиниц. С 24 июня граждане, которые планируют заселяться на три дня и более, обязаны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, полученный не ранее чем за три календарных дня до въезда, сертификат о прохождении вакцинации или подтверждение о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев. Граждан, не достигших 18 лет, эти ограничения не коснутся.

Также с 24 июня приостановлено проведение развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, караоке и кальянных с 23:00 до 6:00.

С 28 июня граждане не смогут посетить детские игровые комнаты, аттракционы и зоопарки. Также останавливается использование объектов инфраструктуры городских парков культуры и отдыха на территории Московской области за исключением скамеек и навесов.

Помимо этого, жители региона до 20 июля должны будут носить маски и респираторы в общественных местах.

Работа транспорта

С 15 июля к осуществлению перевозок легковым такси допускаются только водители, прошедшие вакцинацию. Распределение агрегаторами заказов водителям, не прошедшим вакцинацию, не допускается.

В Минздраве региона также отметили, что с 1 июля в Подмосковье могут запретить пользоваться общественным транспортом без QR-кода, если эпидемиологическая ситуация не улучшится.

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Временный госпиталь

Несмотря на все предпринимаемые меры, в Подмосковье продолжается работа по разворачиванию дополнительных коек для пациентов, больных коронавирусом. На данный момент в регионе количество мест для заразившихся COVID-19 превышает 12 тысяч.

Временный ковидный госпиталь заработал в парке «Патриот» Одинцовского округа. Там принимают пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией. По состоянию на 22 июня, в нем развернуто 420 коек. Однако уже в июле их число увеличится до более чем 1,4 тысячи коек.

Пункты вакцинации

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в регионе растут темпы вакцинации — в настоящее время привиты уже более 1,2 миллиона человек.

Всего в области развернуто 430 пунктов вакцинации, 226 из которых расположились в поликлиниках, 112 — в торговых центрах и 67 — в МФЦ, а 25 являются мобильными комплексами, которые выезжают на предприятия, в клубы «Активное долголетие» и сельские населенные пункты. К слову, некоторые пункты вакцинации работают круглосуточно.

Губернатор подчеркнул: пока в Подмосковье не привьется достаточное количество человек, в регионе могут ввести дополнительные ограничения.

«Госпитализация сегодня высокая, врачи работают очень напряженно. Все, что касается публичных мест — в случае, если мы увидим высокие цифры, будем там вводить ограничения. Это лучше, чем сокращать плановую медицинскую помощь тем, кому она нужна», — сказал Воробьев.

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