РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июн. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в рамках обсуждения ежегодного обращения губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в среду встретился с председателями МКД, а также руководителями и представителями управляющих организаций, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Рассмотрели вопросы, связанные с распространением коронавируса в Московском регионе, перепрофилированием ФОКа «Люберецкий» под ковидный стационар, вакцинацией от Covid-19, работой с обращениями жителей, деятельностью управляющих компаний и МособлЕИРЦ, тарифами на услуги ЖКХ, строительством и содержанием дорог, благоустройством парковых зон», - отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что встреча прошла с соблюдением всех предписанных правил эпидемиологической безопасности.

«Дорогие друзья, установилась жаркая погода, понимаю, как тяжело вам соблюдать масочный режим. Но, к сожалению, пока время диктует такие правила. Убедительно прошу вас: подумайте о вакцинации! Это спасет вашу жизнь», - добавил Ружицкий.