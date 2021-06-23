РИАМО - 23 июн. В поселке Горки-10 продолжается строительство нового Дома культуры. Здесь осуществляются фасадные и отделочные работы, идут монтаж внутренних инженерных сетей и благоустройство прилегающей территории, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского округа.

На объекте задействовано более 100 рабочих и 3 единицы техники. Планируется, что в 2021 году культурное учреждение введут в эксплуатацию, на данный момент готовность объекта составляет 65%. Как отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, в новом здании разместятся три тематических блока – спортивный, концертный и творческий.

«В новом трехэтажном здании дома культуры в Горках-10 будут расположены спортивный блок с тренажерным залом и универсальным спортзалом, киноконцертный зал на 400 человек, кафе, мастерские и творческие студии. Также здесь будут функционировать более 30 кружков для детей и взрослых, появятся все условия для проведения концертов, показа театральных постановок и проведения спортивных мероприятий», – сообщил Андрей Иванов.

Возведение объекта осуществляется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Общая площадь здания — 5 875 кв. м. На прилегающей территории планируют создать общественное пространство для проведения культурно-массовых мероприятий.