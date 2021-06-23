РИАМО - 23 июн. Художник Антон Гудим нарисовал эксклюзивные обложки для трех произведений, лимитированную коллекцию книг можно купить в интернет-магазине «Читай-города», сообщает пресс-служба торговой сети.

Специально для проекта взяты совершенно разные по жанру и времени создания произведения: антиутопия Джорджа Оруэлла «1984», бессмертный роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» и постмодернистская поэма Венедикта Ерофеева «Москва-Петушки».

К каждой из книг художник отрисовал обложки, в которых отражается не только сюжет, но и личное видение иллюстратора. Креативные обложки позволят наполнить классическое произведение новыми визуальными ассоциациями.

Антон Гудим получил популярность в Сети. Однажды его работы попали в крупные сообщества в соцсетях. Уже через год у него было 500 тыс. подписчиков, а сейчас цифра достигла 1 млн. Из интернета ироничные рисунки переехали на посуду, одежду, постеры, календари, а сейчас – на обложки книг.