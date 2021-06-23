РИАМО - 23 июн. Жителям Подмосковья напомнили, что летом во время отдыха у воды за своими детьми нужно тщательно присматривать, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.

В последние дни в Московской области произошло несколько трагических случаев с участием детей на воде. Дети погибли из-за того, что были без присмотра взрослых.

«Убедительно прошу всех взрослых внимательно следить за детьми, соблюдать все меры предосторожности: не оставлять ребенка у воды без присмотра, не купаться в запрещенном месте и на необорудованных пляжах. Также большую опасность для ребенка несет тепловой удар и солнечные ожоги. Не отпускайте ребенка на открытое солнце без защитного крема и головного убора», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что лето - период повышенной опасности для детей. Также она посоветовала еще раз рассказать детям, как себя вести во время отдыха. Соблюдать осторожность нужно в течение всего отдыха.

«Нужно помнить, что, упустив своего ребенка из поля зрения буквально на минуту – его можно потерять навсегда», – добавила Ирина Каклюгина.