РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 июн. В среду в администрации Домодедова провели встречу со студентами РГГУ, обучающимися по программе «Умный город», передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».
На мероприятии присутствовали глава округа Александр Двойных, депутат Мособлдумы Олег Жолобов, директор Домодедовского филиала РГГУ Евгений Сафонов и другие.
«Конечной целью проекта должна стать работоспособность профессионалов, в которых есть потребность у округа. <...> Нам нужны люди, которые связывают свою жизнь с городским округом Домодедово», – сказал Двойных.
Он добавил, что, в первую очередь, при подготовке специалистов по программе «Умный город» нужно уделять внимание реально существующим проблемам.
Сафонов отметил, что большое внимание при подготовке студентов уделяется практике. А при написании курсовых и дипломных работ у студентов два руководителя: от РГГУ и от предприятия.
Профиль «Умный город» реализуется на базе филиала РГГУ на факультете «Менеджмент».
Этот профиль выпускает высококвалифицированных специалистов – служащих, которые в процессе обучения будут подготовлены к инновациям в городских инфраструктурах и адаптированы к новым веяниям в градостроительстве, новым концепциям и новым подходам к жизни в умном городе.
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