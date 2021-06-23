РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 июн. В среду в администрации Домодедова провели встречу со студентами РГГУ, обучающимися по программе «Умный город», передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

На мероприятии присутствовали глава округа Александр Двойных, депутат Мособлдумы Олег Жолобов, директор Домодедовского филиала РГГУ Евгений Сафонов и другие.

«Конечной целью проекта должна стать работоспособность профессионалов, в которых есть потребность у округа. <...> Нам нужны люди, которые связывают свою жизнь с городским округом Домодедово», – сказал Двойных.

Он добавил, что, в первую очередь, при подготовке специалистов по программе «Умный город» нужно уделять внимание реально существующим проблемам.

Сафонов отметил, что большое внимание при подготовке студентов уделяется практике. А при написании курсовых и дипломных работ у студентов два руководителя: от РГГУ и от предприятия.

Профиль «Умный город» реализуется на базе филиала РГГУ на факультете «Менеджмент».

Этот профиль выпускает высококвалифицированных специалистов – служащих, которые в процессе обучения будут подготовлены к инновациям в городских инфраструктурах и адаптированы к новым веяниям в градостроительстве, новым концепциям и новым подходам к жизни в умном городе.