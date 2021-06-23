РИАМО - 23 июн. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, как москвичам пережить жару без вреда для здоровья. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В 14:00 в среду в Москве установлен двойной исторический рекорд по температуре – рекорд для 23 июня и рекорд для всего месяца - 34,3 градуса.

«В первую очередь в группе риска в жару находятся люди, имеющие хронические заболевания, люди с ослабленным иммунитетом после перенесенных острых заболеваний или в период болезни. Но в целом в группе риска может оказаться любой человек, если он не будет соблюдать предосторожностей при длительном нахождении на жаре. Перегрев может вызвать тепловой удар и обезвоживание», - сказал Андрей Тяжельников.

Бытовые опасности в жару

Эксперт советует внимательно следить за временем нахождения детей на солнце, потому что они не ощущают опасности и не поймут, что перегрелись. Он рекомендует избегать переохлаждения под кондиционером, холодных напитков, а также носить головной убор, светлую одежду и принимать прохладный душ.

Воду он советует пить постепенно, чтобы не давать большую нагрузку на почки. Врач считает, что алкоголь не поможет освежиться в жару. Если его употреблять на солнце, то вырастет нагрузка на сердечно-сосудистую систему и усилится выделение жидкости, поэтому зачастую после распития алкоголя на солнцепеке можно оказаться в больнице.

Активный отдых

Многие люди в жару выезжают на пикники. Эксперт напоминает, что тяжелая пища - плохое решение для жары, а предпочтение лучше отдать холодным супам, салатам, овощам и фруктам.

Загорать на открытом солнце можно только до 11:00 и после 17:00 и не более 20 минут. Обязательно нужно пользоваться солнцезащитными кремами. Также эксперт дал советы по купанию в водоемах.

«Ни в коем случае не прыгайте в воду с разбегу, не ныряйте сразу с головой! Погружаться в воду надо постепенно, привыкая к температуре. Желательно перед этим обтереться мокрым полотенцем или зачерпнуть воду и полить на себя. В первый раз заходите в воду ненадолго, для начала достаточно двух минут. А в следующие заходы можно постепенно увеличивать время», — советует Тяжельников.

От резкого перепада температуры человек может потерять сознание, у него могут начаться судороги.

Если стало плохо

В этом случае эксперт рекомендует сразу уйти в тень, покинуть душное помещение, выпить воды, обтереть лицо и умыться. Еще из мокрой ткани можно сделать компресс.

Также эксперт советует на забывать про разгар пандемии коронавируса и избегать общественных мест, соблюдать социальную дистанцию.