РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 23 июн. На контейнерных площадках в Щелкове иногда возникают проблемы с навалами и вывозом мусора, чтобы контролировать все в режиме реального времени на площадках установлено 67 камер, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Всего в Щелкове 203 муниципальные контейнерные площадки. Сейчас работает 67 камер, подключенных к системе «Безопасный регион» и передающих данные на интерактивные карты в муниципальный Центр управления регионом.



До конца года на контейнерных площадках установят еще 136 камер, 70 из них внедрит министерство ЖКХ Московской области. Трансляция с них будет вестись сразу на региональный уровень.