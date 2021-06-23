РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июн. В Подольске по постановлению прокуратуры коммерческую организацию оштрафовали на 100 тыс. рублей за коррупционное правонарушение, сообщила прокуратура.

Подольская городская прокуратура проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что общество с ограниченной ответственностью, осуществляющее полиграфическую деятельность, приняло на должность корректора бывшего гражданского служащего налогового органа. При этом не сообщило о заключении трудового договора работодателю госслужащего по последнему месту его службы.

В связи с этим городской прокуратурой в отношении юридического лица возбуждено административное производство по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего).

Постановлением мирового судьи судебного участка №188 Подольского судебного района Московской области общество привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.