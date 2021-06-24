РИАМО – 24 июн. Основными потребителями облачной телефонии остаются столичные организации. Такие данные приводятся в отчете исследовательской компании IKS Consulting – «Рынок виртуальных АТС в России 2021». Документ публикует Marketing People.

Основную выручку операторы виртуальных АТС получили в Московском регионе – 36%, в сегменте крупных заказчиков отмечаются также Приволжский ФО (10%) и Санкт-Петербург (9,9%).

В целом потребление услуг облачной телефонии выросло на 24% – до 14,7 млрд рублей. В течение прошлого года происходил ускоренный̆ переход сотрудников клиентов на удаленную работу, а также продолжались процессы цифровизации: рос интерес к сервисам типа «Домашний офис», унифицированные коммуникации, аналитика данных.

Отрицательными для развития рынка факторами аналитики назвали снижение активности у традиционных клиентов виртуальных АТС из сферы туризма, ретейла, логистики и пассажирских перевозок, а также закрытие или приостановку деятельности значительного количества малых и микропредприятий, на обслуживании которых сконцентрировано большинство операторов. Доля среднего и крупного бизнеса превышает 10% в клиентской аудитории только трех провайдеров – у МТС, MCN и «Манго Телеком».

Несмотря на популярность услуги среди малого бизнеса и активные действия компаний, нацеленные на дальнейший̆ рост продаж среди клиентов данной̆ категории (включая различные акции и дополнительные бесплатные опции), основной̆ объем выручки формируется как раз средними и крупными корпорациями.

«Манго Телеком» с долей рынка по выручке 26,9% занимает в рейтинге первое место. В 2020 году оператор также присоединил крупного игрока в сегменте кол-трекинга, компанию Calltouch, в результате чего увеличил свою долю на несколько процентных пунктов.

Улучшила свои позиции и компания «Ростелеком», которая поднялась на второе место, опередив компанию МТТ. При этом «Ростелеком» – лидер по количеству подключенных клиентов. Операторы традиционной̆ телефонии активно работают на рынке услуг облачных АТС. Так, игроки «большой̆ четверки» занимают более 30% рынка ВАТС, а более 70% рынка занято пятью крупными провайдерами: кроме «Манго Телеком», к ним относятся «Ростелеком» (12,8%), МТТ (12,3%), МТС (10,3% рынка), UIS (8,5%).

На ближайшие пять лет IKS Consulting прогнозирует относительно высокие темпы роста рынка виртуальных АТС — на уровне 16%, но динамика будет постепенно снижаться по мере роста объема рынка и уровня проникновения услуг виртуальной̆ телефонии. При этом, в отличие от традиционного телекома, рост рынка обусловлен не только привлечением новых игроков, но и увеличением объема потребления услуг существующими игроками – хранения записей̆ разговоров, анализа записей̆, умной маршрутизации звонков и прочими услугами.