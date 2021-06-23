РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июн. В Подольске с 1 июля вырастут тарифы на жилищно-коммунальный услуги, сообщила УК МУП «СЕЗ».

Тарифы на коммунальные услуги установил комитет по ценам и тарифам Московской области. Расценки на жилищные услуги утвердили в постановлении администрации округа.

Холодное водоснабжение будет стоить 24,98 руб. за куб. м, водоотведение - 17,18 руб. за куб. м, теплоснабжение - 2226,12 руб. за Гкал.

Электроснабжение при однотарифном учете для квартир и домов с газовыми плитами - 5,93 рубля за кВт/час; при однотарифном учете для квартир и домов с электроплитами - 4,29 рубля за кВт/час; при двухтарифном учете для квартир и домов с газовыми плитами - 2,65 рубля за кВт/час с 23:00 до 7:00 и 6,82 рубля за кВт/час с 7:00 до 23:00; при однотарифном учете для квартир и домов с электроплитами - 1,91 рубля за кВт/час с 23:00 до 7:00 и 4,93 рубля за кВт/час с 7:00 до 23:00.

Тариф на жилищные услуги зависит от технической характеристики многоквартирного дома.