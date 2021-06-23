РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июн. Для обеспечения безопасности людей на водоемах городского округа Люберцы развернуты 3 спасательных поста, сообщает управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации муниципалитета.

Утвержден перечень основных водоемов, расположенных на территории округа, предназначенных для массового отдыха, туризма и спорта на воде в 2021 году. Это Малаховское озеро, Большой Кореневский карьер, Наташинские пруды.

На этих водоемах для обеспечения безопасности людей развернуты 3 водно-спасательных поста. Дежурство на них несут по два спасателя ежедневно с 10:00 до 22:00. Каждый пост оборудован необходимыми средствами для предупреждения происшествий на воде, спасения людей и оказания им помощи.

С наступлением жаркой погоды все больше людей стремятся на отдых к воде, но несоблюдение мер безопасности зачастую приводит к трагедии. Для предупреждения гибели и обеспечения безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Люберец, проведен комплекс организационно-технических мероприятий.

В связи с отсутствием надлежащих параметров качества воды в водоемах городского округа купание запрещено, в связи с чем установлены предупреждающие аншлаги. Тем не менее, многие жители игнорируют предупреждения о запрете купания.