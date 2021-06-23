РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июн. Единый госэкзамен по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) пройдет 24 и 25 июня на базе шести пунктов в школах Подольска, сообщил комитет по образованию администрации округа.

Начиная с текущего года еЕГЭ по информатике и ИКТ проводится в компьютерной форме. Проведение экзамена имеет ряд ключевых особенностей: каждому участнику предоставляется автоматизированное рабочее место без выхода в интернет с установленным специализированным программным обеспечением. Это позволило включить в контрольно-измерительный материал (КИМ) задания по практическому программированию.

В Подольске ЕГЭ по информатике будет проходить 24 и 25 июня на базе средних школ №№16, 19, 30, 34, гимназии имени Подольских курсантов и Львовской средней школы №4. Всего организовали 192 рабочих места, задействовали 240 единиц техники. Из них 58 ноутбуков закупили на средства из бюджета Московской области.

Все оборудование прошло контроль технической готовности в ходе проведения федерального тренировочного экзамена, который проходил 27 апреля.