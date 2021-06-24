РИАМО – 24 июн. Банк ЗЕНИТ совместно с ПАО «Татнефть» расширил возможности программы лояльности для автомобилистов «Клуб Чемпионов». Теперь держатели персонализированной ко-бренд карты получили возможность оформить кредит с помощью мобильного приложения «ЗЕНИТ Онлайн», сообщает пресс-служба Банка.

Участники программы могут получить кредит до 1 млн рублей без посещения офиса. Клиентам достаточно отправить заявку на оформление в мобильном банке «ЗЕНИТ Онлайн». После ее одобрения денежные средства будут перечислены на счет клиента. Оформление кредита с момента подачи заявки до получения средств займет не более 2 дней. Платежи по кредиту можно вносить также без посещения офиса и без комиссии — через «ЗЕНИТ Онлайн».

«Банк ЗЕНИТ расширяет возможности дебетовой ко-бренд карты «Клуб чемпионов». Мы видим, что большинство клиентов готовы к переходу на общение с банком в онлайн. По нашим оценкам, 70% клиентов используют «ЗЕНИТ Онлайн» несколько раз в неделю, из них 36% — ежедневно. Отвечая на запросы своих клиентов, мы поэтапно переводим наиболее востребованные продукты и услуги в мобильный банк. Уверена, что участники программы высоко оценят новую функцию за ее удобства и преимущества», — отметила заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова.