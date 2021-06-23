В конце июня московская погода ставит очередные температурные рекорды. А жители города, спасаясь от зноя, отправляются на пляжи у водоемов. Где в Москве позагорать и отдохнуть в бассейнах под открытом небом, читайте в подборке РИАМО.

Пляж-ресторан «Речной»

Где: Ленинградское ш., д. 51

Как добраться: от станции метро «Речной вокзал» пешком 10 минут

Стоимость: лежак – 1 500 рублей, полотенце – 500 рублей, зонт – 350 рублей

Зона отдыха на Северном речном вокзале с тремя подогреваемыми бассейнами – новинка пляжного сезона 2021. Большой бассейн (24 на 15 м, глубина 1,5 м) предназначен для взрослых, средний (9 на 9 м, глубина 1 м) – для отдыха всей семьей и самый маленький и теплый (9 на 5 м, глубина 75 см) – для малышей. Отдохнуть здесь можно на лежаках с зонтиками или шезлонгах-кроватях с балдахинами (цены на них начинаются от 5 000 рублей с человека, большая часть – депозит на еду и напитки). Забронировать кровати можно по телефону +7 (968) 872-07-20, на лежаки можно попасть только в порядке живой очереди без брони.

В пляжной зоне можно заказать блюда греческой кухни и прохладительные напитки в фитобаре. Пляж вмещает до 350 отдыхающих, но работает с ограничениями из-за коронавируса.

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«The БаSSейн»

Где: Митьковский пр-д, д. 1, стр. 1, парк «Сокольники»

Как добраться: от метро «Сокольники» на автобусе № 265 до остановки «Улица Шумкина» либо пешком (17 минут)

Стоимость: от 1 000 рублей за сеанс для взрослых, от 650 рублей за сеанс для детей. По понедельникам социальная скидка на первый сеанс

Пляжное пространство в парке «Сокольники» подходит для молодежи и семей с детьми. Здесь есть два бассейна – глубиной 1,4 и 1,2 метра. Детский бассейн подогревается, температура в нем – более 30 градусов.

В стоимость билета входит лежак. За дополнительную плату можно арендовать полотенце, матрас для шезлонга, поиграть в бадминтон, настольный теннис или волейбол. Напитки и еду можно заказать в ресторане и VIP-бунгало, с собой проносить их запрещено.

На площадке проводятся различные активности, например, йога и фитнес, выступают артисты и DJ, звучит танцевальная музыка. Малыши могут порезвиться на водной горке или игровой площадке.

Отдыхающие размещаются в порядке живой очереди, количество мест ограничено.

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Shore House Beach

Где: 66-й км МКАД, «Крокус-Сити»

Как добраться: от метро «Мякинино» шесть минут пешком

Стоимость: от 3 000 рублей. Для детей до 7 лет вход бесплатный

Два летних бассейна работают на территории яхт-клуба на берегу Москвы-реки, недалеко от «Крокус-сити». В стоимость входного билета входит шезлонг, два полотенца и самообслуживание в зоне бара и фуд-корта. Посетители VIP-зоны могут арендовать двойной шезлонг или кровать на двоих, обслуживать их будет официант. Кроме того, здесь есть шатры и бунгало для пары или компании.

Для детей до 7 лет вход бесплатный, отдельный шезлонг для ребенка не предоставляется, а дополнительное полотенце можно арендовать за 200 рублей.

С животными вход запрещен. Приносить с собой напитки и еду не разрешается. Гости занимают лежаки в порядке живой очереди, брони нет.

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Аквакомплекс «Лужники»

Где: ул. Лужники, д. 24, стр. 4

Как добраться: от станции метро «Воробьевы горы» шесть минут пешком

Стоимость: в будни – от 800 рублей за сеанс для взрослых, от 350 рублей за сеанс для детей; в выходные – от 1 000 рублей за сеанс для взрослых, от 500 рублей за сеанс для детей

В «Лужниках» есть два подогреваемых бассейна под открытым небом – спортивный 50-метровый и пляжный 21-метровый. Температура воды в них составляет 27 градусов. В аквакомплексе можно отдохнуть на шезлонгах и качелях, поиграть в волейбол. Есть детская зона с водной горкой. Время сеансов – 90 или 180 минут. Аквакомплекс работает с 07:00 до 23:00, купить билет можно на сайте.

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Понтонный комплекс в парке «Фили»

Где: Большая Филевская ул., д. 22, парк «Фили»

Как добраться: от станции метро «Шелепиха» на автобусе Т54 до остановки «51-я городская больница», далее пешком через парк 12 минут

Стоимость: в будни за сеанс – от 400 рублей для взрослых, от 250 рублей для детей; в выходные за сеанс – от 800 рублей для взрослых, от 500 рублей для детей. Аренда шезлонга – 200 рублей, полотенца – 200 рублей

Понтонный комплекс в акватории Москвы-реки в Филевском парке состоит из двух взрослых бассейнов (5 на 15 м) и одного детского (3 на 5 м). Глубина взрослых бассейнов – 1,5 м, лягушатника – 0,6 м. Купаются здесь по сеансам (их три за день), количество отдыхающих во время сеанса ограничено – максимум 70 человек. Можно приобрести и билет на целый день отдыха.

Позагорать можно на шезлонгах или деревянных настилах, а перекусить в кафе. Рядом есть площадки для волейбола и мини-футбола, мангальная зона.

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