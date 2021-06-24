РИАМО - 24 июн. Ярополец – старинное село недалеко от Волоколамска, совсем небольшое, но его очень любят туристы. Здесь можно осмотреть усадьбы Гончаровых и Чернышевых, плотину местной ГЭС, но самое интересное – истории, связанные с этими достопримечательностями, которые можно узнать в Ярополецком народном краеведческом музее.

В новом выпуске подкаста «Путь-дорога» Герман Иванов и Лена Твердая расскажут про очередной подмосковный санаторий-призрак в бывшей резиденции тещи Пушкина, раскроют ее не очень пристойную тайну рождения, поговорят о печальной доле семей декабристов, поделятся суперлокацией для фото и расскажут про странный метод рыбачить прямо в водопаде.

1:52 — 2:37 Зачем идти в местный краеведческий музей

3:09 — 4:25 Как бывший гетман в Яропольце порядки наводил, и кто разрыл его могилу

4:50 — 7:37 Про очередной замшелый санаторий-призрак

7:38 — 10:23 Скелет в шкафу тещи Пушкина

11:21 — 14:42 Роскошные «заброшки» Яропольца: «русский Версаль» и храм со «Всевидящим оком»

14:43 — 18:07 Про гордых декабристов из семьи графа Чернышева

18:08 — 20:39 Как в Яропольце заработала одна из первых сельских ГЭС

20:45 — 21:14 Как добраться в Ярополец и сколько стоят экскурсии

Слушать новые выпуски подкаста «Путь-дорога» можно в любом удобном приложении: Apple Podcast, Google Podcast, «Яндекс.Музыка», «ВКонтакте», CastBox, Overcast, Castro, YouTube или на сайте о туризме в Подмосковье «Путь-дорога». По вопросам сотрудничества пишите на почту: podcast@riamo.ru.

Подкаст «Путь-дорога» — проект Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО). Ведущие Герман Иванов и Лена Твердая каждую неделю путешествуют по Подмосковью и делятся со слушателями своими впечатлениями. Кроме посещения достопримечательностей, Герман и Лена рассказывают о местах, где можно весело провести время с семьей и друзьями.

Основная цель проекта — показать, что любовь к истории и готовность к приключениям помогут скрасить любое путешествие и провести пару выходных дней так, чтобы они запомнились надолго. За яркими впечатлениями не придется далеко ехать, ведь Московская область настолько многогранна, что каждый человек найдет здесь развлечение по своему вкусу.

Ранее вышли выпуски подкаста про путешествия в Дмитров, Коломну, Серпухов, Павловский Посад, Зарайск, Жуковский, Электроугли, наукоград Пущино с радиообсерваторией, усадьбы Абрамцево, Мураново, Марфино, Вяземы, Волоколамск, Мелихово, Середниково, Захарово, Шахматово, Боблово, дом-музей Чайковского в Клину, музей «Зоя», музей Салтыкова-Щедрина в селе Спас-Угол, музей-заповедник «Бородинское поле», парк «Патриот», этнопарк «Кочевник».

Кроме того, можно послушать про староверов деревни Тураево, ферму «Северный олень», музеи города Пушкино, Приокско-Террасный заповедник, а также рассказы о яхтинге, гольфе, керлинге и дог-трекинге в Подмосковье.

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