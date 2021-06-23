РИАМО - 23 июн. С 15 июля в Подмосковье к работе в такси будут допускать только тех водителей, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Распределение агрегаторами заказов не привитым от коронавируса таксистам допускаться не будет. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

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23 ИЮНЯ

- В Подмосковье с 15 июля к работе будут допускать только вакцинированных от Covid таксистов. Распределение агрегаторами заказов не привитым от коронавируса таксистам допускаться не будет.

- 53 тыс случаев коронавируса выявили в Москве за неделю. Собянин рассказал, что сейчас в городе мобилизовано 20 тыс. коек для больных Covid-19.

- В парках Подмосковья с 28 июня нельзя будет пользоваться детскими площадками.

- Детские игровые комнаты в Подмосковье приостановят работу с 24 июня. Такие меры введены из-за пандемии коронавируса.

- Проверка QR‑кода вакцинации при входе в рестораны Москвы займет менее 5 секунд. Для этого гость может открыть его на своем смартфоне или принести в распечатанном виде.

- Заселиться в отели Подмосковья смогут только люди, привившиеся или переболевшие Covid. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

- Клубам и барам в Подмосковье нельзя будет проводить ночные мероприятия. С 24 июня приостанавливается проведение с 23:00 до 06:00 зрелищно-развлекательных мероприятий.

- В Подмосковье ужесточили требования по проведению мероприятий. Ограничения введены из‑за пандемии коронавируса.

- Рестораны в Подмосковье станут Covid‑free с 28 июня. QR‑код можно будет получить на портале госуслуг.

- Собянин объяснил, почему выросла смертность от Covid‑19. 90% заболевших переносит новую мутацию вируса – индийский штамм.

«Это (распространение индийского штамма – ред.) объясняет многие вещи, связанные с огромным количеством молодых людей, которые болеют, большого количества – где-то на 20-30% людей, которые болеют очень тяжело, находятся в реанимации, увеличением смертности», – отметил Собянин.

- Главврач столичной больницы раскритиковал слова Бероева о вакцинации против Covid‑19. Врач подчеркнул, что мнение в вопросах вакцинации должно быть взвешенным и компетентным.

- Прививку от Covid‑19 теперь можно сделать во Дворце водных видов спорта «Лужники». Комплекс «Лужники» стал еще одним популярным общественным местом, где можно сделать прививку против коронавируса в Москве.

- Доктор Мясников рассказал о людях без противопоказаний к вакцинации от Covid‑19. Мясников отметил, что прививки рекомендуется делать пожилым, то есть гражданам, которые находятся в самой большой группе риска.

- Песков: Ввод локдауна в России не обсуждается. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что решения по борьбе с растущим количеством заболеваемости Covid-19 регионам необходимо принимать самостоятельно

- Столичные власти рассказали, как долго будут вводиться ограничения из‑за Covid‑19. Глава департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк отметил, что столица собирается «прыгать» от локдауна к локдауну, пока в городе не сформируется коллективный иммунитет.

- Немерюк привился от коронавируса во второй раз. Со слов главы столичного департамента также стало известно, что он переболел коронавирусом прошлой весной.

- Немерюк опроверг слухи о том, что в кафе будут пускать только москвичей. Столичная прописка для этого не нужна.

«Если вы вакцинировались, у вас есть QR-код в личном кабинете на госуслугах, <...> вы внесены в систему, пожалуйста, никаких вопросов нет», – сказал Немерюк.

- Запись на вакцинацию от Covid‑19 выросла в Москве в 10 раз. Сделать прививку можно в городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах на территории ТЦ и офисов «Мои документы», в павильонах «Здоровая Москва» в парках.

- Еще 1856 человек вылечились от Covid‑19 в Подмосковье. С начала пандемии поправились 242 744 человека.

- Названы округа Подмосковья, где не выявили ни одного случая Covid‑19 за сутки. Всего за это время в регионе зафиксировали 2 323 случая заболевания.

- Глава департамента развития новых территорий Москвы намерен ревакцинироваться. Число жителей столицы, которые получили хотя бы первый компонент вакцины от коронавируса, составило более 2 млн человек.

- Еще 3 670 человек вылечились после коронавируса в столице. Общее число выздоровевших в городе достигло 1 126 965.

- 52% россиян считают, что обязательная вакцинация помешает Covid‑19 в Московском регионе. В опросе, который проходил 20 июня, поучаствовали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 17 594 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 323 больных. В Москве - 6 534.

- Москвичи смогут получить QR‑код для посещения ресторанов так, как им удобно. На входах в московские кафе не будут принимать бумажные справки или сертификаты без QR-кодов.

- В Подмосковье могут ввести новые ограничения из‑за коронавируса. Это необходимо для того, чтобы сдержать распространение Covid-19.