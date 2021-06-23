РИАМО - 23 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за неделю в мегаполисе выявили около 53 тыс. заболевших Covid-19, это рекордные показатели, передает ТАСС.
По его словам, последние два дня в Москве фиксируют максимальные показатели суточной смертности от коронавируса.
Собянин рассказал, что сейчас в городе мобилизовано 20 тыс. коек для больных Covid-19. Часть из них переназначили под ковид, а часть создали с нуля. Всего в городе 30 тыс. больничных коек.
Также мэр отметил, что перед новым штаммом коронавируса большинство москвичей оказались беззащитны. Болеют множество молодых людей, на 30% участились тяжелые случаи.
«В Москве первым компонентом уже привито более 2 млн человек. Казалось бы, цифра большая. Из 12 млн это уже не такой большой процент, который необходим для того, чтобы защитить граждан», - сказал Собянин.
Он считает, что этого недостаточно. По словам Собянина, власти могут нарастить темпы вакцинации до 2 млн. человек в месяц.
За последний сутки в столице на вакцинацию записались 60 тыс. человек, что в 10 раз больше, чем пару недель назад.
Насчет поставок необходимого количества вакцины в город мэр выразил уверенность. По его словам, они идут своевременно и никаких отказов по объемам или сроков со стороны поставщиков не возникает.
За прошедшие сутки в Москве выявили 6534 случая коронавируса.
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Текстовая трансляция
23 ИЮНЯ
- В Подмосковье с 15 июля к работе будут допускать только вакцинированных от Covid таксистов. Распределение агрегаторами заказов не привитым от коронавируса таксистам допускаться не будет.
- 53 тыс случаев коронавируса выявили в Москве за неделю. Собянин рассказал, что сейчас в городе мобилизовано 20 тыс. коек для больных Covid-19.
- В парках Подмосковья с 28 июня нельзя будет пользоваться детскими площадками.
- Детские игровые комнаты в Подмосковье приостановят работу с 24 июня. Такие меры введены из-за пандемии коронавируса.
- Проверка QR‑кода вакцинации при входе в рестораны Москвы займет менее 5 секунд. Для этого гость может открыть его на своем смартфоне или принести в распечатанном виде.
- Заселиться в отели Подмосковья смогут только люди, привившиеся или переболевшие Covid. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
- Клубам и барам в Подмосковье нельзя будет проводить ночные мероприятия. С 24 июня приостанавливается проведение с 23:00 до 06:00 зрелищно-развлекательных мероприятий.
- В Подмосковье ужесточили требования по проведению мероприятий. Ограничения введены из‑за пандемии коронавируса.
- Рестораны в Подмосковье станут Covid‑free с 28 июня. QR‑код можно будет получить на портале госуслуг.
- Собянин объяснил, почему выросла смертность от Covid‑19. 90% заболевших переносит новую мутацию вируса – индийский штамм.
- Главврач столичной больницы раскритиковал слова Бероева о вакцинации против Covid‑19. Врач подчеркнул, что мнение в вопросах вакцинации должно быть взвешенным и компетентным.
- Прививку от Covid‑19 теперь можно сделать во Дворце водных видов спорта «Лужники». Комплекс «Лужники» стал еще одним популярным общественным местом, где можно сделать прививку против коронавируса в Москве.
- Доктор Мясников рассказал о людях без противопоказаний к вакцинации от Covid‑19. Мясников отметил, что прививки рекомендуется делать пожилым, то есть гражданам, которые находятся в самой большой группе риска.
- Песков: Ввод локдауна в России не обсуждается. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что решения по борьбе с растущим количеством заболеваемости Covid-19 регионам необходимо принимать самостоятельно
- Столичные власти рассказали, как долго будут вводиться ограничения из‑за Covid‑19. Глава департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк отметил, что столица собирается «прыгать» от локдауна к локдауну, пока в городе не сформируется коллективный иммунитет.
- Немерюк привился от коронавируса во второй раз. Со слов главы столичного департамента также стало известно, что он переболел коронавирусом прошлой весной.
- Немерюк опроверг слухи о том, что в кафе будут пускать только москвичей. Столичная прописка для этого не нужна.
- Запись на вакцинацию от Covid‑19 выросла в Москве в 10 раз. Сделать прививку можно в городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах на территории ТЦ и офисов «Мои документы», в павильонах «Здоровая Москва» в парках.
- Еще 1856 человек вылечились от Covid‑19 в Подмосковье. С начала пандемии поправились 242 744 человека.
- Названы округа Подмосковья, где не выявили ни одного случая Covid‑19 за сутки. Всего за это время в регионе зафиксировали 2 323 случая заболевания.
- Глава департамента развития новых территорий Москвы намерен ревакцинироваться. Число жителей столицы, которые получили хотя бы первый компонент вакцины от коронавируса, составило более 2 млн человек.
- Еще 3 670 человек вылечились после коронавируса в столице. Общее число выздоровевших в городе достигло 1 126 965.
- 52% россиян считают, что обязательная вакцинация помешает Covid‑19 в Московском регионе. В опросе, который проходил 20 июня, поучаствовали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.
- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:
- За сутки в России зарегистрировали 17 594 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 323 больных. В Москве - 6 534.
- Москвичи смогут получить QR‑код для посещения ресторанов так, как им удобно. На входах в московские кафе не будут принимать бумажные справки или сертификаты без QR-кодов.
- В Подмосковье могут ввести новые ограничения из‑за коронавируса. Это необходимо для того, чтобы сдержать распространение Covid-19.
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