РИАМО - 23 июн. На проверку QR-кодов о вакцинации посетителей при входе в заведения общественного питания Москвы будет уходить менее 5 секунд, сообщает ТАСС.
По его словам, считать QR-код можно просто наведя на него смартфон. Для этого гость может открыть его на своем смартфоне или принести в распечатанном виде.
«Такая же система будет с ПЦР. Если тебе необходимо на мероприятие, если есть какие-то противопоказания, если с тобой идут дети, то, пожалуйста, можно сделать ПЦР и также попасть. Поэтому с точки зрения самих рестораторов никаких затрат», — пояснил Немерюк.
С 28 июня все рестораны и кафе Москвы станут Covid-free. Посещать их смогут только люди с цифровым сертификатом (QR-кодом), который покажет вакцинирован ли человек двумя компонентами вакцины, переболел ли он в течение полугода или у него есть отрицательный ПЦР-тест за последние 72 часа.
В конце прошлой неделе в Москве возбудили более 20 уголовных дел о поддельных сертификатах вакцинации. Только накануне столичные полицейские задержали организованную группу из троих молодых людей, которые занимались сбытом и фальсификацией документов.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии