РИАМО - 23 июн. На проверку QR-кодов о вакцинации посетителей при входе в заведения общественного питания Москвы будет уходить менее 5 секунд, сообщает ТАСС.

«Очень простая система, при этом много вчера было споров относительно того, что какие-то затраты надо понести, рестораторам нагрузка. Никаких затрат никто не несет. <...> Вся проверка занимает меньше 5 секунд», — сказал первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, глава департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

По его словам, считать QR-код можно просто наведя на него смартфон. Для этого гость может открыть его на своем смартфоне или принести в распечатанном виде.

«Такая же система будет с ПЦР. Если тебе необходимо на мероприятие, если есть какие-то противопоказания, если с тобой идут дети, то, пожалуйста, можно сделать ПЦР и также попасть. Поэтому с точки зрения самих рестораторов никаких затрат», — пояснил Немерюк.

С 28 июня все рестораны и кафе Москвы станут Covid-free. Посещать их смогут только люди с цифровым сертификатом (QR-кодом), который покажет вакцинирован ли человек двумя компонентами вакцины, переболел ли он в течение полугода или у него есть отрицательный ПЦР-тест за последние 72 часа.

В конце прошлой неделе в Москве возбудили более 20 уголовных дел о поддельных сертификатах вакцинации. Только накануне столичные полицейские задержали организованную группу из троих молодых людей, которые занимались сбытом и фальсификацией документов.

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