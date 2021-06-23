РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июн. В МФЦ Подольска провели экскурсию для школьников и дали попробовать поработать с порталом госуслуг, сообщил МФЦ.

В среду на базе Климовского филиала МФЦ на улице Заводской, 7 провели профориентационную экскурсию для школьников. Под руководством опытных сотрудников центра ребят познакомили с различными направлениями работы в сфере оказания государственных и муниципальных услуг.

Также дали попробовали свои силы в работе с Региональным порталом государственных услуг Московской области. Такой опыт поможет ребятам определиться в будущем с профессией.